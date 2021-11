La Ignazio Messina & C. di Genova è l’official carrier del Rally Dakar 2022 Saudi Arabia.

Già a partire da questa settimana il gruppo armatoriale metterà a disposizione della macchina organizzativa del più famoso rally del mondo tre navi, Jolly Quarzo, Jolly Titanio e, se necessario, anche una parte di stiva della Jolly Perla, in partenza da Marsiglia e con destinazione Jeddah in Arabia Saudita.

In quanto official carrier (ruolo sancito anche dal logo sulle fiancate delle navi) la Ignazio Messina & C curerà la logistica e il trasporto di tutte le auto che parteciperanno al rally, ma anche di ogni equipment delle varie scuderie iscritte.

Il gruppo armatoriale genovese curerà anche il ritorno previsto per fine gennaio sulla stessa rotta Jeddah-Marsiglia.