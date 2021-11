Un nuovo servizio per aiutare le persone con problemi di udito, che si recano in alcuni uffici pubblici del Comune di Genova, ad avere una migliore comunicazione con gli operatori.

In vista del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, Palazzo Tursi si dota di quattro dispositivi per persone sorde o ipoudenti, che saranno installati in alcuni sportelli comunali aperti al pubblico.

A donare gli apparecchi al Comune di Genova sono stati i Lions insieme ad Ali, l’Associazione Ligure Ipoudenti-Sulle ALI dell’udito.

I quattro pannelli portatili a induzione magnetica saranno collocati all’ufficio anagrafe in corso Torino, agli uffici Iat (Informazioni e accoglienza turistica) di via Garibaldi e al Porto Antico e al Clibas, il Centro Ligure Informativo per il Benessere Ambientale e Sociale delle persone disabili o fragili e loro familiari, situato nella Casa della Salute di Genova Quarto. Un ulteriore dispositivo potrebbe venire installato anche in una delle 8 Farmacie Comunali della città.

I quattro pannelli sono dispositivi di amplificazione dedicata, destinati alle persone che usufruiscono di ausili acustici o impianti cocleari dotati di bobina per telefono. Il microfono incorporato nel pannello preleva, in maniera selettiva, la voce della persona che parla nella direzione del pannello. La voce viene amplificata e convertita in un campo magnetico che si propaga radialmente fino alla distanza massima di circa un metro.

Il campo magnetico viene ricevuto dalla protesi acustica, consentendo così alla persona ipoudente di sentire in maniera chiara e intelligibile la voce del suo interlocutore.

La tecnologia a induzione magnetica è progettata per aiutare i soggetti ipoudenti a sentire in maniera chiara le conversazioni, specie quando queste ultime si svolgono in luoghi affollati dove il rumore ambiente non consente di percepire i suoni in maniera intelligibile: banche, uffici postali, sportelli pubblici, farmacie, supermarket, hotel reception, tavoli di riunione etc.