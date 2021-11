Giovedì 18 novembre, alle 18.15 alla Claque (via di San Donato 9) e in diretta FB sarà presentata #voltidiBottega, la campagna social iniziata a marzo per festeggiare i trent’anni della cooperativa La Bottega Solidale Altromercato, proponendo una sequenza di racconti ispiratori che ha coinvolto i volontari, i lavoratori di Bottega e alcuni “compagni di strada” di ieri e di oggi, intervistati e ritratti dalla giovane fotografa Elena Grandi.

Dopo i saluti di Gabriella Papone, presidente della cooperativa, alcune testimonianze dirette e il racconto di Elena sulla sua esperienza nel realizzare la campagna. Accanto ai volti che hanno fatto la storia della Bottega Solidale di Genova ci sarà Alessandro Franceschini, presidente di Altromercato che presenterà il suo libro Consumi o scegli? appena edito da Altraeconomia. A condurre l’incontro la giornalista Giovanna Rosi, volontaria del Gruppo Cultura de La Bottega Solidale.

L’insieme dei volti e delle storie raccolte confluirà anche in un booklet disponibile su Issuu e YoTube.

«È tempo di trasformare la passività del consumo nell’attivismo delle scelte – sottolinea Franceschini – perché la transizione ecologica ci sarà solo se la sostenibilità sarà messa in pratica e non semplicemente “raccontata”. Ecco perché dobbiamo diventare “consumattivisti” e impegnarci in prima persona».

Il libro comprende anche la prefazione di don Luigi Ciotti, un’intervista allo scrittore pubblicitario Paolo Iabichino e una vignetta del fumettista Sio.

​​La Bottega Solidale Altromercato è attiva a Genova dal 1990. Dalle prime botteghe e bancarelle, ha avviato un percorso che si è sviluppato in molti ambiti: dal commercio equo all’economia carceraria, dalla formazione alla produzione, dallo sviluppo del design all’importazione di prodotti, dai convegni internazionali alle attività di formazione nelle scuole. Oggi gestisce a Genova due botteghe del mondo, consolidati punti di riferimento per acquisti consapevoli e solidali nel nostro territorio. http://www.bottegasolidale.it/

Alessandro Franceschini (Treviso, 1971), presidente di Altromercato, da quasi 30 anni è impegnato attivamente nell’ambito del Commercio Equo e Solidale italiano.