Alla Liguria 20 milioni in più per Dopo di Noi, il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

«Rispetto allo scorso anno, la Conferenza Stato-Regioni ha deliberato il riparto di oltre 76 milioni di euro a fronte dei 56 milioni del 2020. L’incremento per la Regione Liguria sarà di 600 mila euro, portando la dotazione per il 2021 a 2,5 milioni di euro», dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine della Conferenza Stato-Regioni, a cui ha partecipato per il ministero della Salute.

«Le legge 112 del 2016, cosiddetta Dopo di noi prevede importanti disposizioni a favore delle persone con disabilità grave che hanno visto venir meno il sostegno della famiglia, in seguito alla morte dei genitori o alla loro sopraggiunta incapacità di poterli assistere. Questo stanziamento ulteriore rappresenta, dunque, un segnale significativo per favorirne ulteriormente il benessere fisico e psicologico, la piena inclusione sociale e l’autonomia».