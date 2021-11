Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 27 ottobre-2 novembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi in Liguria: +45,8% e 82 positivi per 100 mila abitanti.

«Sul fronte ospedaliero a livello nazionale – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +14,9% in area medica e +12,9% in terapia intensiva».

Il tasso di occupazione rimane molto basso e per la Liguria è del 5% sia in area medica sia in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini «la necessità di accelerare la somministrazione delle terze dosi e la progressiva estensione della platea dei candidati alla dose booster – spiega spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe – richiedono un numero consistente di dosi: per questo è fondamentale conoscere il piano delle forniture per i prossimi mesi, di cui al momento non esistono dati ufficiali».

Negli over 60 l’efficacia del vaccino sulla malattia grave si conferma molto elevata, ma in lieve e progressiva diminuzione: «Indipendentemente dal livello degli anticorpi circolanti – commenta Cartabellotta – questi dati confermano le indicazioni alla dose booster alle categorie a rischio identificate dal ministero della Salute e la necessità di accelerarne la somministrazione». In particolare, la platea vaccinabile con la terza dose a oggi è costituita da 883.460 persone per la dose aggiuntiva e da 5.131.130 persone per la dose booster, escluse quelle under 60 anni che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson (non ancora incluse negli open data sui vaccini anti-Covid-19).

La Liguria per ora è indietro sul tasso di copertura vaccinale della dose booster (19,1%).

Per quanto riguarda la dose aggiuntiva, invece ha già superato la metà della platea vaccinabile.

«Accelerare la somministrazione delle terze dosi – ricorda Cartabellotta – implica una grande sforzo organizzativo. Per mantenere questo ritmo, con la chiusura di numerosi grandi hub vaccinali, accanto alla prenotazione volontaria, è fondamentale implementare strategie di chiamata attiva con il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie».

In totale la popolazione vaccinata in Liguria con ciclo completo è il 75,3%. Quelli con prima dose il 3%.