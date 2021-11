Via libera da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, al finanziamento di 287 mila euro per la realizzazione del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 10 in Comune di Follo (SP).

L’intervento consiste nella realizzazione del marciapiede in località Pian di Follo: la prima parte riguarda il tratto di strada che va dalla piazza delle corriere a salire fino a località La Serra, per una lunghezza di circa 450 metri. La durata stimata dei lavori è di 6 mesi.

Il finanziamento del secondo lotto è previsto per il prossimo anno: nel complesso, tenendo conto dei due lotti, si interverrà su un tratto di strada della lunghezza di circa 600 metri, per costo totale dell’opera di circa 360 mila euro.

Le opere in progetto mirano alla soluzione di due problematiche strettamente collegate: da una parte la regimazione delle acque meteoriche, al momento organizzate con pochi

punti di convogliamento e orientate a seconda delle pendenze, dall’altra la mancanza di percorso pedonale protetto.

Su questo punto si prevede la realizzazione di marciapiedi rialzati di 15 centimetri o passaggi pedonali nei punti in cui la profondità disponibile sia limitata e non consenta la realizzazione di marciapiedi.

«Al momento – spiega l’assessore Giampedrone – quell’area è sprovvista di un passaggio pedonale dedicato, e i marciapiedi che abbiamo finanziato non solo sono necessari, ma rappresentano anche un accompagnamento pedonale necessario a una maggiore vivibilità del quartiere».