«I giovani stanno dando a tutti noi, a quelli dell’età di mezzo, una grande lezione. Loro si fidano della scienza, sono pronti al futuro, sanno che cosa vuol dire mettersi in sicurezza e sono anche generosi perché, così facendo, mettono in sicurezza i propri nonni».

Sono le parole del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenuto oggi a Orientamenti a Genova.

«Noi tutti siamo fortunati di essere in Italia – ha continuato Figliuolo – e questa fortuna dobbiamo orientarla al bene comune, dobbiamo fare squadra, e dobbiamo cercare di essere generosi per chi ha meno di noi e ve lo dice uno che è stato in giro per il mondo, su tanti teatri di sofferenza e ci sono persone che sono meno fortunate di noi, come le persone più fragili e noi dobbiamo essere generosi, la vaccinazione ci dà questa opportunità».

«Oggi qui a Genova si guarda al futuro – sostiene il commissario – io vi dico: sacrificatevi, applicatevi, ma siate fiduciosi perché ritengo che voi giovani abbiate tanto da dare. L’impegno e il sacrificio alla fine pagano. Noi dobbiamo reagire ed essere saldi, cercare di fare il meglio per noi stessi perché il mondo che ci circonda sia anche migliore».