Federmanager Liguria condivide ciò che ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi: sì al vaccino obbligatorio per tutti.

«L’economia non può essere ostaggio di irresponsabili e mestatori e chi ha fatto il proprio dovere non può subire altre limitazioni» afferma il presidente di Federmanager Liguria Marco Vezzani.

«Ci uniamo a Bonomi nell’appello al governo Draghi – aggiunge Vezzani – affinché venga valutato l’obbligo vaccinale per tutti e non solo per determinate categorie: i numeri attuali della pandemia impongono questa scelta. Riteniamo altresì impraticabile l’ipotesi proposta da qualcuno della soluzione austriaca, cioè il lockdown per i non vaccinati. È una soluzione poco realistica perché sarebbe impossibile verificarne e controllarne il rispetto».

Federmanager Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale (Federmanager) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria.