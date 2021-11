«La nostra giunta è abituata a lavorare e a rispettare gli impegni presi: alla politica del dire, preferiamo quella del fare. E i numeri lo dimostrano: dopo aver sanato un buco di bilancio da 160 milioni di euro ereditato su Amiu, ora abbiamo pronto un piano di investimenti da 70 milioni di euro che ci porterà a raggiungere l’obiettivo del 65% che ci siamo posti e su cui stiamo già lavorando visto che la differenziata a Genova sta crescendo e va verso il 40% entro quest’anno».

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Matteo Campora rispondendo a una nota del consigliere regionale Sansa sulla raccolta differenziata.

«Inoltre – aggiunge l’assessore – abbiamo avviato la realizzazione del primo impianto di trattamento rifiuti nella storia di Genova, una svolta epocale per la nostra città, che va a inserirsi nella strategia ambientale per altro già illustrata in un convegno, 4 anni fa, organizzato proprio dai Cinque Stelle, e che aveva ricevuto apprezzamenti dal professor Paul Connet, esponente di Rifiuti Zero».