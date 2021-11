Il prossimo dicembre partirà una nuova edizione del corso di prima formazione per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dal Villaggio del Ragazzo.

Il corso, riconosciuto da Alfa Liguria, è realizzato in stretta collaborazione con Asl 4 e garantisce i migliori standard formativi per rispondere alla domanda, sempre sostenuta, delle strutture sociosanitarie del territorio.

Il Centro San Salvatore Villaggio del Ragazzo di Cogorno, in partenariato con Asl 4, ha formato negli anni oltre 900 Oss, diventando un punto di riferimento per tutta l’area socio-sanitaria del territorio.

L’operatore socio sanitario è una figura tecnica che, dopo l’attestato di qualifica professionale, ha il compito di supportare l’infermiere in alcune attività. L’attestato di formazione, valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto dai paesi dell’Ue, viene rilasciato a seguito della frequentazione obbligatoria di un corso in presenza e al superamento di esame finale.

L’Oss svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nel contesto sia sociale sia sanitario, favorendone il benessere e l’autonomia. Svolge la sua attività in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. La figura opera e si coordina all’interno di una équipe (medico, infermiere, fisioterapista, podologo…) in una posizione generalmente di tipo tecnico-esecutivo, lavorando con utenti in condizione di disagio sociale, fragili (anziani, adulti e pediatrici) e/o con lievi disabilità o con patologie gestibili senza lo stretto apporto sanitario.