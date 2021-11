Corsica Sardinia Ferries cerca personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche per coprire 500 posti di lavoro.

Per imbarcarsi è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, la compagnia aiuterà i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce.

I profili ricercati sono differenti, per le aree coperta, macchina, camera e cucina. Le assunzioni avverranno con contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata dai 70 ai 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

Gli interessati possono candidarsi inviando il loro CV alla rubrica Lavora con noi: vedi qui

Maggiori informazioni sul sito aziendale