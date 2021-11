Genova, un po’ a sorpresa, è l’unica italiana tra le top 15 città più accoglienti d’Europa nel 2021. Lo rende noto sul suo profilo Facebook il sindaco di Genova, Marco Bucci, riprendendo i risultati della classifica pubblicata sulla rivista Condé Nast Traveller.

“Ogni anno – prosegue il post del sindaco – la rivista statunitense Traveller chiede ai propri lettori di indicare la destinazione che, durante i loro viaggi, li ha accolti al meglio. Così nasce la Readers’ Choice Awards, la classifica delle città più friendly d’Europa».

“Grazie al sorriso dei genovesi, alle bellezze delle nostra città siamo entrati in questa speciale graduatoria che valorizza il grande lavoro che stiamo facendo tutti insieme per portare il nome di Genova in tutto il mondo”, conclude Bucci.

Le altre città sono Baden Baden, in Germania. Naku, in Azerbaijan. Belfast, Irlanda del Nord. Bilbao in Spagna. Bled, in Slovenia. Bucarest, capitale della Romania. Cordoba, Salamanca e Toledo, in Spagna. Delft, nei Paesi Bassi. Evora, in Portogallo. Lugano, Svizzera. Sofia, in Bulgaria. Tolosa, in Francia.