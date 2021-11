Monica Cirone, attualmente direttore delle Professioni Sanitarie, sarà il nuovo direttore socio sanitario della Asl 2. Nata nel 1972, Cirone ha conseguito la laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche nel 2009 e il Master di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie all’Università di Pisa nel 2012.

Dal 2014 è dirigente delle Professioni Sanitarie in Asl 2 e dal 2020 dirige le due Strutture Complesse Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale.

«La scelta del nuovo direttore socio sanitario è stata fatta sulla base dell’esperienza maturata in questi anni in argomenti che vedranno l’azienda impegnata nell’attuare dei modelli territoriali previsti dal Pnrr − spiega Marco Damonte Prioli, direttore generale della Asl 2 − A Cirone spetta un ruolo importante ma sono certo che saprà affrontare ogni sfida con grande impegno e indiscutibile preparazione. Ritengo che sia giusto premiare quella professionalità che ha dimostrato grande impegno e spirito di abnegazione durante tutto il corso della carriera e in maniera ancora più significativa in questi ultimi anni. Ringrazio l’attuale direttore socio sanitario facente funzione, dottoressa Brusa, per il lavoro svolto e l’impegno profuso in un anno particolarmente difficile».

«Vorrei ringraziare il direttore generale dell’Asl 2 e Regione Liguria per la fiducia. Assicurerò il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e lo sviluppo dei servizi territoriali», commenta Cirone.