Nei primi 6 mesi del 2021 a Chiavari è aumentata la richiesta di immobili in affitto di circa il 10% rispetto all’ultima metà del 2020.

La tendenza è rilevata dall’ufficio studi di SoloAffitti, franchising immobiliare specializzato nell’affitto con oltre 300 punti in Italia, si conferma positiva anche in confronto al 2019 (+3% di richieste nel primo semestre 2021).

«Registriamo – conferma Giampaolo De Bartolomeis, titolare del punto SoloAffitti di viale Enrico Millo 27 a Chiavari – un ritorno della domanda da parte di personale scolastico, insegnanti e medici che spostandosi per lavoro cercano in particolare bilocali e trilocali con contratti transitori fino a 18 mesi. Un pubblico che si aggiunge a quello di separati e giovani coppie che risulta in linea con il 2020 e che optano principalmente per il 3+2».

Nell’area servita dal punto SoloAffitti di via Enrico Millo (raggio di circa 20 Km) il costo mensile di un bilocale si attesta sui 500 euro, mentre per un trilocale si arriva a 600 euro.

«Molti proprietari della zona – ha aggiunto De Bartolomeis – hanno scelto nel 2021 di destinare i propri immobili al mercato turistico generando così carenza di disponibilità di abitazioni a uno residenziale che sono, come confermano i dati, sempre più richieste in questi mesi di ripartenza».