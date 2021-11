A Chiavari sono partiti i lavori di restyling e messa in sicurezza della palestra attigua alle scuole Mazzini Est.

Lo annuncia l’assessore comunale ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso.

«Terminato l’allestimento del cantiere, i lavori procederanno con la rimozione dell’attuale strato impermeabilizzante della copertura dell’edificio e la posa di uno nuovo, rinnovate lattonerie, la sostituzione dei serramenti ammalorati e la riverniciatura della facciata esterna con verifica e manutenzione del calcestruzzo. Le risorse impiegate, che ammontano circa a 120 mila euro, derivano dal ribasso d’asta delle opere di adeguamento sismico ed efficientemente energetico delle Mazzini Est. L’impegno della nostra amministrazione in questi anni è tangibile, lo dimostrano i fatti e tutti gli interventi messi in campo per il miglioramento delle scuole, dalle Mazzini est ed ovest, al Soracco, alle Della Torre e a Sampierdicanne, il tutto per garantire strutture moderne e sicure ai nostri alunni, con una notevole riduzione del consumo energetico e l’eliminazione delle barriere architettoniche».