Celivo non mancherà al Salone degli Orientamenti 2021, sia con uno stand fisico nello spazio espositivo, sia con uno stand virtuale, dedicati entrambi alla promozione del volontariato verso i giovani e alle iniziative dedicate alle scuole.

Mettiti in gioco: diventa volontario! è il messaggio che Celivo lancia ai giovani, che si sposa bene con il tema annuale della manifestazione “REACT”: fare volontariato sì un’occasione di crescita personale, ma anche un’azione di slancio da protagonista verso il territorio.

Presso lo stand Celivo propone l’orientamento al volontariato e alla cittadinanza attiva attraverso informazioni generiche sul volontariato rivolte a tutti, informazioni per gli insegnanti, in particolare sui percorsi formativi per le scuole su temi quali la cittadinanza attiva e il volontariato sociale, oltre a poter progettare e sviluppare i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) nel settore del volontariato. Ma anche colloqui di orientamento individuali per individuare l’associazione più adatta a iniziare un percorso di solidarietà.

Durante i tre giorni di manifestazione è previsto un momento formativo in webinar per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema “Il contributo del volontariato all’educazione civica: percorsi e riflessioni” a cura di Maura Turchi e di Antonio D’Elia, rispettivamente referente e docente/consulente del Progetto Giovani/Scuola del Celivo.

Il webinar analizza il contributo che il mondo del volontariato organizzato può fornire alla realizzazione dei percorsi di apprendimento relativi all’educazione civica. La partecipazione rientra nel monte ore previste per la disciplina educazione civica e viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Il momento formativo viene proposto con lo stesso programma e in diretta martedì 16 dalle 16 alle 17; mercoledì 17 dalle 15 alle 16 e giovedì 18 dalle 16,30 alle 17,30

Gli studenti possono iscriversi dal portale della manifestazione, oppure accedendo alla pagina dedicata https://www.orientamenti.regione.liguria.it/webinar-orientamenti-2021/.

