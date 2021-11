L’orientamento dei mercati finanziari ha virato in senso negativo, dopo giorni di incertezza. Nell’attesa delle prossime mosse delle banche centrali hanno pesato la debolezza del prezzo del petrolio e i timori per una nuova ondata pandemica. Oggi le Borse europee hanno chiuso in calo, in scia all’andamento di Wall Street. Il Dax 40 di Francoforte segna -0,18%, il Cac 40 di Parigi -0,21%, il Fte 100 di Londra -0,48%, l’Ibex 35 di Madrid -1%, il Ftse Mib di Milano +0,59%. Lo spread Btp/Bund si è attestato su 120 punti (-0,65%).A

Piazza Affari hanno sofferto i titoli petroliferi, da Tenaris (-2,8%) a Eni (-1,3%). Deboli i bancari con Bper (-2,5%) mentre Cnh chiude a -1,2% nel giorno dell’ufficializzazione dello spin off di Iveco da inizio 2022.

Sul fronte dei cambi, l’euro si è riportato a 1,1349 dollari (da 1,1303 ieri in chiusura). La moneta unica vale inoltre 129,73 yen (129,44), mentre il dollaro-yen e’ pari a 114,29 (114,53).

Poco mosso il greggio, con il Wti di dicembre in calo dello 0,3% a 78,1 dollari al barile e il Brent di gennaio scambiato a 80,4 dollari (+0,1%).