Anche oggi chiusura incerta per le Borse europee, con Milano maglia nera. Il Ftse 100 di Londra segna – 0,36%, il Cac 40 di Parigi -0,06%, il Dax 40 di Francoforte -0,02%, l’Ibex 35 di Madrid+0,08%, il Ftse Mib di Milano-0,97%.Calofrazionale dello spread Btp/Bund a 113 punti (-0,04%)

A Piazza Affari in fondo al Mib è finita Moncler (-3,14%) dopo un report di Goldman Sachs che ha tagliato le stime per il settore del lusso a livello globale a causa delle prospettive di un rallentamento cinese, e ha emesso un giudizio “sell” sul gruppo italiano. In calo anche Ferrari (-2,12%), asssimilato al comparto lusso e colpito dai realizzi dopo i recenti rialzi. Deboli in genere tutti i settori.

Sul mercato dei cambi, l’euro vale 1,1577 dollari (1,159 in avvio e ieri in chiusura) e 130,764 yen (130,6 e 131,17) e il dollaro passa di mano a 112,945 yen (112,86 e 113,17).

In rialzo il prezzo del greggio: il contratto consegna gennaio sul Brent sale dello 0,52% a 83,86 dollari al barile e quello scadenza dicembre sul Wti dell’1,01% a 82,76 dollari al barile.