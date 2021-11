Chiusura in ordine sparso anche oggi per per le Borse europee. Il Ftse 100 di Londra segna – 0,49%, il Cac 40 di Parigi +0,45%, il Dax 40 di Francoforte +0,36%, il Ftse Mib di Milano +0,36%. Lo spread Btp/Bund si è attestato sui 120 punti (+2,48%)

A Piazza Affari boom di Pirelli (+3,52%), salita dopo aver rivisto al rialzo la guidance per il 2021 e Azimut (+3,27%), all’indomani dei conti superiori alle aspettative del mercato, chiusi con un utile netto sui nove mesi in rialzo del 40% a 322 milioni di euro, in anticipo sui target 2021. In rialzo dopo i buoni risultati trimestrali anche Nexi (+1,93%). In ribasso Tim (-2,2%), a causa delle incertezze sulla futura strategia del gruppo. S

Sul fronte dei cambi, l’euro viene scambiato ac a 1,1449 dollari (1,1453 in avvio e 1,1462 ieri in chiusura), e 130,383 yen (130,69 e 130,67), e il dollaro vale 113,875 yen (114,12 e 114,02).

In calo il prezzo del greggio: il contratto consegna gennaio sul Brent del Mare del Nord scivola dello 0,72% a 82,87 dollari al barile e quello scadenza dicembre sul Wti dello 0,75% a 80,98 dollari al barile.