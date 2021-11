Avvio in positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,34%. In rialzo Eni (+1,98%), Recordati (+1,96%) e Tenaris (+1,96%). In calo Leonardo (-0,62%).

In Europa il trend è simile: Londra ha aperto in rialzo dello 0,3%, con Parigi sullo stesso piano. In aumento dello 0,2% Francoforte.

Chiusura in rialzo, nei mercati asiatici, per Tokyo: Nikkei a +0,5%.

Quotazioni del petrolio nuovamente in lieve aumento: il Wti segna +0,92% a 79,13 dollari al barile, il Brent sale a 82,03 dollari (+0,97%).

Nei cambi l’euro è poco mosso rispetto al dollaro in avvio di giornata: 1,1356, con una variazione minima pari a -0,13%.

Sullo yen l’euro si apprezza leggermente a 129,83.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 118 punti base, in lieve diminuzione. Il rendimento è a +0,88%.