La Borsa di Milano ha aperto in rialzo la seduta.

Il Ftse Mib sale dello 0,44% a 27.497 punti.

La seduta sarà influenzata dalle tante trimestrali in arrivo. In rialzo Tenaris (+4,1%), Unicredit (+1,74%) e Banco Bpm (+1,72%). In calo Intesa Sanpaolo (-0,8%).

La buona intonazione con cui si è chiusa nella notte la seduta a Wall Street contagia prima l’Asia e ora i mercati in Europa. Londra apre in rialzo dello 0,25%, Parigi dello 0,39%, Francoforte dello 0,48%. Le rassicurazioni della Federal Reserve, che sarà paziente nell’innalzare i tassi di interesse, e la corsa delle società con utili in rialzo potrebbe portare gli indici a nuovi record.

Borse asiatiche in rialzo dopo tre giorni. Tokyo ha guadagnato lo 0,93%.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a dicembre passa di mano a 80,02 dollari con una riduzione dell’1,04%.

Il Brent con consegna a gennaio 2022 è scambiato a 81,44 dollari con una riduzione dello 0,67%.

Nei cambi euro in calo sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1584 dollari con una riduzione dello 0,24%.

L’euro è scambiato a 132,2800 yen con un calo dello 0,08%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto a 119 punti base, in lieve diminuzione rispetto a ieri. Il rendimento è a +0,96%.