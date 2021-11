Sono 350 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.698 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (1.789.140 in totale dal 14 gennaio 2021), ai quali si aggiungono altri 15.091 tamponi antigenici rapidi (1.136.410 in totale).

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 107

Savona (Asl 2): 87

Genova: 126 (di cui Asl 3: 58 e Asl 4: 68)

La Spezia (Asl 5): 28

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Attualmente positive al Covid sono 4.607 persone (+138), di queste 141 (+5) sono in ospedale (di cui 18 in terapia intensiva e di cui 15 non vaccinati e tre vaccinati con comorbidità e tre ospedalizzati per patologie Covid correlate) e 3.157 in isolamento domiciliare (+141).

I guariti totali sono 110.711 (+209); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Tre decessi: un uomo di 90 anni all’ospedale San Martino e due donne, o di 88 e 82 anni, decedute al Galliera. Il numero dei morti è di 4.451.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 18 (-1), di cui 1 in terapia intensiva

Asl 2: 29 (+1), di cui 4 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 19, di cui 4 in terapia intensiva

Galliera: 34 (+1), di cui 4 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 3 (-2), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 18 (+2), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 2 (0), di cui 2 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 18 (+4), di cui 3 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 594

Savona: 664

Genova: 2.286

La Spezia: 856

Fuori regione: 63

Altro o in fase di verifica: 144

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 2.782

Asl 1: 375

Asl 2: 600

Asl 3: 814

Asl 4: 457

Asl 5: 536

Dati 23/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.401.273 Somministrati 94% Percentuale vaccini somministrati su consegnati