Sono 149 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, per un totale di 117.476 da inizio emergenza. La Regione precisa che nei giorni 11 e 12 novembre, si sono verificati nuovamente problemi tecnico informatici nella trasmissione dati tamponi ad ALISA, tempestivamente verificati. Nel flusso odierno, sono state allineate 56 positività di cui n.43 di ASL 2. Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a n. 93, anziché n.149). I test antigenici rapidi effettuati sono 3.493, per un totale di 1.051.187 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 2.072, in totale 1.758.483 da inizio emergenza.

Questa la divisione dei nuovi positivi per residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 9

Savona (Asl 2): 53

Genova: 71 (di cui Asl 3: 53 e Asl 4: 18)

La Spezia (Asl 5): 16

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 3.592 persone (+85), di queste 110 (+12) sono in ospedale (di cui 8 in terapia intensiva e di cui 7 non vaccinati e un vaccinato con terapia ematologica significativa e ricoverato per altri motivi, diversi dal Covid) e 2.131 in isolamento domiciliare (+137).

I guariti totali sono 109.443 (+64); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Nessun decesso. Il numero dei morti è di 4.441.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 20 (+2), di cui 1 in terapia intensiva

Asl 2: 20 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

San Martino: 21 (+1), di cui 2 in terapia intensiva

Galliera: 24 (+4), di cui 2 in terapia intensiva

Ospedale Evangelico: 0 (0)

Gaslini: 1 (-1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 0 (0)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 11 (+1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna: 0 (-1), di cui 0 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo: 0 (0)

Asl 5 Sarzana: 0 (0)

Asl 5 La Spezia: 13 (+4), di cui 3 in terapia intensiva

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 423

Savona: 489

Genova: 1.717

La Spezia: 791

Fuori regione: 51

Altro o in fase di verifica: 121

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 2.858

Asl 1: 781

Asl 2: 550

Asl 3: 496

Asl 4: 497

Asl 5: 534

Dati 15/11/2021 ore 13:00

2.547.001 Consegnati (fonte governativa) 2.351.595 Somministrati 92% Percentuale vaccini somministrati su consegnati