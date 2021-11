Boero YachtCoatings ha ottenuto un riconoscimento da parte di Rise (Research Institutes of Sweden), istituto privato di ricerca che attraverso la collaborazione internazionale con il mondo aziendale, quello accademico e il settore pubblico garantisce la competitività delle imprese contribuendo allo sviluppo di una società sostenibile.

Dagli studi effettuati (già pubblicati anche da Emsa, Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima) è stato dimostrato che il Mistral Fondo è in grado di isolare la carena evitando l’eventuale immissione in mare del biocida Irgarol (il cui uso è vietato in Europa dal regolamento sui biocidi, Bpr regolamento UE 528/2012) con un’efficacia del 96%.

Il Mistral Fondo Fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù ad alto potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse e utilizzato come mano isolante su vecchie antivegetative di cui non si conosce la natura prima dell’applicazione della nuova antivegetativa.

Tra i prossimi appuntamenti in cui poter toccare con mano le innovazioni firmate Boero YachtCoatings la fiera Metstrade, la più grande esposizione di attrezzature, materiali e sistemi nautici che si svolgerà ad Amsterdam dal 16 al 18 novembre, dove il brand sarà presente con una selezione dell’ampia gamma di prodotti pensati per la pitturazione, riparazione e manutenzione delle imbarcazioni. Tra questi un ruolo di primo piano sarà rivestito da Challenger Pro, la finitura usata anche per verniciare, con i 3 colori della bandiera italiana, gli scafi che costituiscono la parte superiore della struttura del Padiglione Italia di Expo Dubai, di cui Gruppo Boero è premium partner, e lo smalto Challenger Pro Brush P679, che permette l’applicazione a pennello o rullo di tutte le tinte presenti nella mazzetta colore Challenger Pro Solid Color.