Bercella e Rina costituiscono una partnership per lo sviluppo di soluzioni end-to-end multi-materiali qualificate, con prevalente applicazione in mercati ad alto valore aggiunto, quali spazio, difesa, aeronautico, marine ed energy.

Bercella è leader nella progettazione e produzione di componenti e strutture in materiali compositi per i settori aerospace, difesa, motorsport, automotive, nautica e ferroviario, Rina, azienda multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, è leader nel settore strategico dei materiali e delle tecnologie innovative per la loro progettazione, produzione e impiego.

Con questa partnership, le due aziende vogliono rafforzare inoltre la propria posizione nel mercato globale, unendo le proprie competenze sui materiali compositi e sull’additive manufacturing e in generale sui materiali per applicazioni critiche in contesti d’avanguardia come la transizione energetica, lo sviluppo dell’economia circolare nel mondo dei compositi, e la decarbonizzazione at-large.

I servizi erogati congiuntamente derivano dalla continua e costante ricerca tecnologica, finalizzata allo svolgimento di studi di fattibilità e alle conseguenti fasi di progettazione e testing (chimici, fisici e meccanici), fino a giungere alla qualifica dei prodotti e al loro effettivo utilizzo.

Bercella concorre con la sua esperienza nella progettazione e lavorazione dei materiali compositi, potendo sfruttare anche tecnologie interne come quelle presenti nel Material Testing Lab, nel quale vengono svolti test di laboratorio per lo studio e la qualifica dei materiali che vengono poi utilizzati per la prototipazione e per la produzione di componenti in piccola, media e grande scala.

Franco Bercella, presidente di Bercella commenta: «Siamo onorati che una delle società italiane più storiche abbia scelto Bercella per entrare nel mondo dei Compositi con soluzioni End-to-End, portandoli nel vivo della transizione energetica, un tema appassionante e di ampio respiro per i prossimi dieci anni. Metteremo tutte le nostre competenze e la nostra passione per sviluppare insieme nuovi servizi, materiali, e tecnologie che garantiscano non solo applicazioni più sostenibili, ma che consentono di aumentare la sostenibilità del processo produttivo stesso».

«Partnership come questa – dichiara Guido Chiappa, executive vicepresident di Rina – sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che settori strategici come l’Aerospazio, la Difesa e l’Energia si sono prefissati. Insieme alle soluzioni end to end, la transizione energetica figura tra i pilastri del business Rina e della nostra consociata Csm – Centro sviluppo materiali. Forti di questo e grazie al nostro know-how in ambito materiali e alla expertise di Bercella, potremo mettere le nostre competenze a sistema in nome di una industria che sia sempre più sostenibile».