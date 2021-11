Continua la crescita di Arcaplanet, l’insegna leader del pet care che arriva a contare 391 pet store, un proprio canale e-commerce (www.arcaplanet.it) e circa 2000 dipendenti. Venerdì 12 e sabato 13 novembre sono previste due giornate di festa per la catena che inaugurerà nuovi store distribuiti in sei regioni d’Italia: Lazio, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Marche e Liguria.

Nei due giorni di festa ci saranno omaggi per tutti, promozioni dedicate e tante novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia. Sarà inoltre possibile iscriversi all’interno del club “ArcaCard”, il programma fedeltà Arcaplanet che oggi conta oltre un milione di clienti attivi e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati.

L’operazione di ampliamento prevede 5600 mq di ulteriore superficie di vendita e oltre 40 risorse impiegate. I punti vendita coinvolti si trovano a Roma (in via della Giustiniana e in via dello Statuto), ben quattro in Lombardia (Antegnate, Saronno, Olgiate Olona, Gazzada), che si conferma regione leader con 111 store, uno in Liguria (il più grande, a La Spezia, con 800 mq presso il Centro Commerciale Le Terrazze), un altro store in Piemonte (a Tortona), uno nelle Marche (a Osimo) e uno in Sardegna (a Nuoro).

Per valorizzare la crescita della catena è in programma dall’8 al 13 novembre una campagna pubblicitaria sulle principali emittenti televisive e digital.

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In venticinque anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e contando oggi oltre 390 Pet store, una piattaforma di vendita online e circa 2000 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish.

In particolare, Virtus rappresenta la punta di diamante nel panorama italiano dei mangimi per animali domestici, con prodotti con alto contenuto di carne fresca e basso contenuto di cereali.

I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large.