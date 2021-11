Lunedì 15 novembre torna in funzione l’ascensore Monumentale Amt. In questi mesi si sono svolti i lavori di revisione trentennale dell’impianto, che è stato sottoposto al rifacimento completo con la sostituzione di tutti i componenti di sicurezza meccanici ed elettrici, così come previsto dalla normativa raggiunti i 30 anni di vita tecnica.

Tra i lavori più significativi eseguiti sull’ascensore, la rimozione e sostituzione di argani, motori elettrici, riduttori di velocità, pulegge e freni; la sostituzione delle funi; la sostituzione dei quadri di automazione; l’implementazione dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa; la rimozione e sostituzione della cabina (struttura e pannellatura);

il rifacimento delle porte di accesso; la realizzazione di nuove pulsantiere e indicatori di piano; il rifacimento completo degli intonaci.

Il risultato finale degli interventi è un ascensore più moderno, rinnovato nelle sue strutture e adeguato ai più recenti standard di sicurezza. L’impianto riprende il servizio con il consueto orario: nei giorni feriali dalle 6,25 alle 21,40 e nei festivi dalle 8 alle 20,30.