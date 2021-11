«Olivo in Liguria: innovazione delle strategie, tecniche e metodologie produttive a basso impatto finalizzate all’incremento quanti-qualitativo della produzione»: è il tema dell’incontro in programma giovedì 25 novembre dalle 10.30 alle 13.30 ad Albenga organizzato dal Cersaa (Centro di sperimentazione e assistenza agricola) e rivolto a tutte le imprese del settore.

Interverranno, tra gli altri, il presidente del Consorzio Olio Dop Riviera Ligure, Carlo Siffredi, sul tema “Quali politiche di difesa dell’olivicoltura per il futuro” e Ruggero Petacchi e Marta Valicenti (Scuola Sant’Anna di Pisa, Istituto Scienze della Vita) su “Le avversità incontrate: Bactrocera oleae, Euzophera spp., Dasineura oleae, cascola verde”. Andrea Minuto e Giovanni Minuto del Cersaa faranno il punto su “Le attività di sperimentazione su nuovi prodotti e strategie del 2021”.

È possibile partecipare in remoto via Google Meet al seguente link oppure in presenza fino al raggiungimento del numero massimo di 35 partecipanti in possesso di green pass.