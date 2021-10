«La pista di atletica non è abbandonata, ma, come previsto, sta per essere nuovamente collocata nel padiglione Blu dove è stata custodita per alcuni mesi per poi tornare a nuova vita in una nuova struttura». Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi, rispondendo a un’interrogazione urgente del gruppo Pd.

«Da settimane – denuncia il Pd – la pista di atletica indoor di proprietà comunale che veniva allestita nel Palasport, giace smontata e abbandonata in piazzale Kennedy. Incustodita ed esposta agli agenti atmosferici, che in breve tempo aggrediranno l’impalcato di legno, rendendola inservibile».

«Lo spostamento in un deposito temporaneo – spiega l’assessore – necessita di una logistica ragionata: si parla di trasferire circa 500 metri cubi di materiale. Si tratta di una pista di dimensioni ragguardevoli e che, al netto di considerazioni semplicistiche, non può essere spostata in pochi minuti. La minoranza – ha concluso Piciocchi – non si preoccupi: grazie all’operazione del Waterfront, dove nulla è lasciato al caso, anche la pista di atletica troverà una diversa collocazione perché torni alla sua originaria funzione sportiva, dopo anni di abbandono e inutilizzo».