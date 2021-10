Da oggi al 31 dicembre bevande alcoliche vietate all’aperto in alcune zone della val Polcevera.

È quanto prevede la nuova ordinanza anti alcool, firmata dal sindaco Marco Bucci, su proposta dell’assessore al commercio, Paola Bordilli e dell’assessore alla sicurezza e Polizia Locale, Giorgio Viale, con il parere favorevole del Municipio V Valpolcevera.

L’ordinanza riguarda il consumo sul posto e la detenzione di contenitori aperti (bottiglie, lattine o brick) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il consumo è consentito nei dehors.

Ogni giorno, dalle 12 alle 8 del giorno successivo, a partire da oggi, 22 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all’interno del seguente perimetro:

– Via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall’intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia.

– Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.

– Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.

– Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

«L’applicazione di queste ordinanze ha dato risultati concreti e permesso di rispondere alle richieste dei molti cittadini e commercianti che ci avevano segnalato un forte disagio legato all’abuso di alcol e a comportamenti poco rispettosi nelle aree in questione». dichiara l’assessore Bordilli. «Rinnovando quelle decisioni e proseguendo il nostro lavoro, intendiamo intensificare l’opera di riqualificazione dei quartieri tutelando la sana vitalità e, nello stesso tempo, la sicurezza dei luoghi di ritrovo, soprattutto per i bambini e gli anziani», aggiunge Giorgio Viale.

L’inosservanza della disposizione prevista nell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 500 euro.