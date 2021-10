«In Liguria sono partite le prime somministrazioni per le dosi booster di vaccino anti Covid agli ospiti e al personale sanitario delle rsa. Da oggi invece tutti i circa 150 mila ultraottantenni liguri potranno prenotare la terza dose booster».

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti nel primo giorno di somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Covid-19.

Dalle 12 di oggi tutti gli over 80 potranno prenotare attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde Cup 800938818, le farmacie e gli sportelli Cup sul territorio. La somministrazione inizierà in base alla disponibilità delle agende, nei giorni immediatamente successivi. Grazie al nuovo sistema di programmazione di Liguria Digitale, sarà il sistema informatico, riconoscendo l’utente e la data dell’ultima dose, a offrirgli a distanza di sei mesi un ventaglio di appuntamenti nelle migliori date disponibili nel luogo scelto.

«Intanto continua anche la nostra campagna vaccinale per le prime e seconde dosi – ha aggiunto il presidente Toti – con il 81,9% della popolazione over 12 che ha effettuato almeno una dose. Il 28 settembre sono stai consegnati altri 71 box di Pfizer, ovvero 83.070 dosi. Siamo quindi pronti per lo sprint finale che ci permetterà di mettere i liguri in sicurezza prima dell’inverno».