«È un trend in lenta e costante crescita quello delle vaccinazioni e delle prenotazioni negli ultimi quindici giorni da parte dei liguri che non avevano ancora aderito alla campagna vaccinale e che grazie all’effetto green pass hanno scelto di mettere in sicurezza se stessi e gli altri».

Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti commentando gli ultimi numeri dei vaccini.

Le prenotazioni della prima dose da parte di chi non era ancora vaccinato, dal 5 ottobre a oggi, ammontano a 7.880; così come le vaccinazioni, dal 5 ottobre ad oggi, con prima dose, sono state 23.593. Numeri che parlano di una crescita costante.