Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale Nord Ovest di UniCredit, composto da 15 membri. È presieduto da Patrizia Paglia, ceo di Iltar-Italbox e presidente di Confindustria Canavese, e Beppe Costa, presidente e ad di Costa Edutainement ne è il vicepresidente. L’organismo consultivo della banca, composto da 15 membri, avrà come presidente Patrizia Paglia, ceo di Iltar-Italbox e presidente di Confindustria Canavese. Contribuirà alla realizzazione di una progettualità in linea con gli obiettivi del Gruppo sul territorio fungendo anche da canale di ascolto delle dinamiche di trasformazione locali per individuare punti critici e opportunità

«Il 15 luglio – spiega Niccolò Ubertalli, responsabile di UniCredit Italia – il Gruppo ha annunciato una nuova fase del suo processo di semplificazione grazie alla quale l’Italia è diventata una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell’Est. Questa decisione mostra quanto per noi siano importanti le nostre radici e questo Paese. Gli Advisory Board ci aiuteranno a rendere ancora più saldo questo legame e saranno un valido supporto per elaborare nuove strategie necessarie per la ripartenza».

Gli Advisory Board Territoriali sono organismi consultivi nati con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali, fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business nelle aree di loro competenza. Gli AdB rappresenteranno dunque uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise tra la Banca e i rappresentanti del Paese, contribuiranno allo sviluppo sostenibile del business e dei territori offrendo infine supporto alla definizione dei piani di sviluppo territoriale della Banca.

I componenti del nuovo Advisory Board Territoriale Nord Ovest di UniCredit sono:

Patrizia Paglia, ceo Iltar-Italbox e presidente Confindustria Canavese

Beppe Costa, presidente e amministratore delegato Costa Edutainment spa.;

Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova;

Enrico Botte, amministratore delegato Fos spa.;

Cristina Di Bari, ceo Trasma spa e vicepresidente Fondazione Cottino;

Chiara Ercole, amministratore delegato Saclà spa;

Dario Gallina, amministratore delegato dott. Gallina srl e presidente Camera di Commercio di Torino;

Valter Lannutti, ceo Lannutti Group;

Massimo Martinelli, notaio in Cuneo;

Giancarlo Rocchietti, presidente Club degli Investitori;

Guido Saracco, rettore Politecnico di Torino;

Anna Sertorio, ceo Podere ai Valloni srl;

Giuseppe Tardivo, professore onorario di Economia e Gestione delle Imprese Università di Torino e membro del Consiglio di indirizzo Fondazione Crt.;

Daniele Vaccarino, presidente Cna nazionale, presidente Infocert spa;

Luisa Vuillermoz, direttore della Fondazione Gran Paradiso.