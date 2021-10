Una scogliera soffolta che serve come protezione della costa, ma anche come strumento per promuovere gli sport da onda.

Dopo solo 10 mesi il progetto Goa (Genoa Ocean Agorà – more than surf), lanciato durante l’Hackaton Blue dello scorso novembre al Blue District, è già parte integrante della pianificazione territoriale del Comune di Genova, visto che sono stati trovati i finanziamenti.

Il team Goa, composto da Luca Puce, Massimiliano Omero, Nicolò Di Tullio e Filippo Perata, ha ideato una piazza sportiva in mare: un reef artificiale e un campo sportivo in mare delimitato da boe smart. Non solo surf, ma anche sport acquatici e molto altro, con un supporto logistico a terra.

Lo ha spiegato Claudio Oliva, direttore del Blue District, nel presentare i contenuti del Blue Economy Summit (da domani a sabato, qui il programma).

Le startup avranno un ruolo importante nella kermesse, visto che ci sarà una sessione dedicata loro.