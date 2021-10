Sabato 23 ottobre alle 10 in piazza Europa sarà inaugurato La Spezia Outdoor Festival, organizzato in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune della Spezia e nell’ambito dei festeggiamenti per i dieci anni dalla fondazione di Itur sc, azienda che lavora nel campo del turismo e della cultura e che gestisce, per il Comune della Spezia, l’Ufficio Informazione Turistica della Città.

La manifestazione sarà aperta dai saluti del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e in piazza Europa, fino alle 17, saranno presenti stand promozionali delle diverse attività outdoor partecipanti alla giornata e verrà allestito all’interno della piazza un’area test drive per e-bike.

Nel corso della giornata sarà possibile iscriversi a tour in bicicletta elettrica che offriranno una panoramica del patrimonio liberty, futurista e naturalistico della città, con partenze previste ogni 30 minuti, e percorsi di trekking urbano con partenza nel corso della mattinata e del pomeriggio.