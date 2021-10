Affidamento della fornitura e manutenzione in modalità full service dei pneumatici nuovi e ricostruiti per 36 mesi in dotazione al parco mezzi di Tpl Linea: è quanto prevede il nuovo bando di gara pubblicato dall’azienda di trasporto savonese.

La gara d’appalto è a procedura aperta con le modalità di cui all’art.60 del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, con esclusione di offerte in aumento. L’importo a base di gara è pari a euro 615 mila euro (+Iva).

Il bando di gara integrale, con relativo disciplinare e allegati sono disponibili consultando il sito aziendale a questo link.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 23,59 del 12 dicembre 2021 e sarà valutata l’offerta economica più vantaggiosa.

Il bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Europea il 19 ottobre 2021.

Come ricorda il presidente di Tpl Linea Simona Sacone, «Il bando rientra nel piano aziendale di potenziamento e ottimizzazione del settore forniture e manutenzioni degli autobus in servizio sulle linee del savonese. Ricordiamo che abbiamo ridotto il numero dei fermi macchina ed è diminuita la durata dei fermi per guasto, passando da 75 giorni di media a circa 40 giorni. TPL Linea continuerà ad investire in manutenzione: in piena emergenza pandemia, nel 2020, si è arrivati a un investimento di 1,9 milioni di euro».