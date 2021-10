Nelle grandi città italiane l’analisi dell’offerta immobiliare, realizzata dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa a luglio 2021, evidenzia che la tipologia più presente è il trilocale, con il 33,7%, a seguire il quattro locali con il 24,4% e i bilocali con il 23,9%.

In aumento, rispetto a gennaio 2021, le percentuali di bilocali, trilocali e quattro locali sul mercato, mentre è in calo la percentuale di offerta dei cinque locali molto probabilmente perché i tagli più grandi sono ora più desiderati e chi possiede una casa di ampia metratura decide di non venderla.

In Liguria, soprattutto l’analisi provinciale, vede alcuni picchi che si discostano dalla media italiana, come per esempio i quattro locali che sono prevalenti nello spezzino, dove toccano ben il 46% e nel genovese con il 39,7%, mentre i trilocali a Savona arrivano al 44,1%.