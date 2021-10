Asl5 comunica gli orari e gli hub per effettuare vaccinazioni e test antigenici rapidi:

30/10/2021

Vaccinazioni dalle 8 alle 18 presso l’Ex Fitram della Spezia e il presidio San Bartolomeo di Sarzana.

Tamponi dalle 8 alle 13 presso l’Ex Fitram della Spezia e il presidio San Bartolomeo di Sarzana.

31/10/2021 (da questa data l’unico hub disponibile per i tamponi sarà l’ex Fitram).

Tamponi dalle 8 alle 13 presso l’Ex Fitram della Spezia.

01/11/2021

Vaccinazioni dalle 8 alle 18 presso l’Ex Fitram della Spezia e il presidio San Bartolomeo di Sarzana.

Tamponi dalle 8 alle 13 presso l’Ex Fitram della Spezia.

Dal 2/11/2021

Vaccinazioni dalle 8 alle 19 presso l’Ex Fitram di La Spezia e il presidio San Bartolomeo di Sarzana.

Tamponi dalle 8 alle 13 presso l’Ex Fitram della Spezia.

L’accesso alla prima dose di vaccino è libero e senza prenotazione, quello alla terza dose, invece, è su prenotazione obbligatoria avendo a disposizione il codice fiscale e la tessera sanitaria valida. La prenotazione, a cui si invitano gli utenti, può essere effettuata online utilizzando il portale https://prenotovaccino.regione.liguria.it/; attraverso gli sportelli cup e le farmacie che effettuano il servizio cup; telefonando al numero verde 800938818.

L’accesso ai tamponi è libero e senza prenotazione. Come da ordinanza regionale, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare il tampone gratuitamente fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi. In tutti gli altri casi il costo del tampone è di 15 euro.