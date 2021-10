Con un investimento di oltre 1 milione di euro, il Gruppo Synlab, azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, ha inaugurato ieri sera i nuovi spazi del Baluardo, al Porto Antico, in via alla Calata Marinetta 2.

Gli interventi di ristrutturazione, riguardano principalmente l’ampliamento dell’area dedicata all’accoglienza e il rinnovamento del parco macchine.

In particolare, è stata rinnovata la risonanza magnetica con una macchina da 1,5 T di ultima generazione che sfrutta una tecnologia in grado di massimizzare la qualità diagnostica dell’acquisizione delle immagini (completamente digitalizzata grazie a un software che permette di ottimizzarle) e il comfort per il paziente (riduzione di quasi il 30% delle tempistiche per eseguire gli esami, acquisizione delle immagini che attenua il movimento naturale dell’organismo umano durante l’esame, refertazione capillare più veloce).

A breve, sempre nel rispetto delle indicazioni del dlgs.101/2020, che recepisce la direttiva europea 2013/59/Euratom in merito alla quantità di radiazioni ionizzanti, sarà rinnovata anche la Tac con una da 128 strati di ultima generazione che, oltre a usare una dose minore di radiazioni, è in grado di effettuare un numero maggiore di esami in tempi più ridotti grazie a maggiore velocità di produzione e ricostruzione delle immagini.

Una nuova Tac sarà installata anche nel punto Synlab di via Montallegro, insieme alla ristrutturazione di tutto il reparto di radiologia.

Con la ristrutturazione e la creazione dei nuovi spazi dedicati all’accoglienza, al punto prelievi e all’accettazione sono state assunte circa 25 persone.

Sempre al piano terra sono stai aggiunti nuovi ambulatori per ospitare nuovi reparti come quello di otorinolaringoiatria, oncologia per una consulenza post follow up ospedaliero (attivato a breve) e medicina integrativa che punta a migliorare la qualità di vita del paziente e del suo benessere riducendo, tra le altre cose, anche gli effetti collaterali dei trattamenti terapeutici, anche di quelli in ambito oncologico.

Per quanto riguarda i prelievi, Synlab Il Baluardo ha ampliato gli spazi della sede a Campi con locali più luminosi e accoglienti e in grado di ospitare anche tutta la parte della logistica Synlab che, ricordiamo, parte da Ventimiglia e arriva fino alla Riviera di Levante con tempistiche di refertazione più rapide.

Sempre a Campi sono stati aperti sia i nuovi uffici amministrativi sia il CUP così da velocizzare tutta la parte amministrativa fornendo un’immediata gestione di tutte le pratiche e delle eventuali richieste degli assistiti e/o dei professionisti.

Giovanni Gianolli, amministratore delegato di Synlab Italia all’inaugurazione che si è tenuta ieri sera alla presenza del sindaco Marco Bucci: «Da quasi 30 anni Il Baluardo è sempre stato al fianco dei genovesi: questa rinascita del Centro rappresenta ancora una volta lo sforzo che Synlab si impegna ogni giorno a rispettare per garantire servizi di qualità ai propri assistiti. I lavori, soprattutto agli inizi, hanno probabilmente arrecato dei disagi ai nostri pazienti ma siamo sicuri che ne sia valsa la pena: da oggi i genovesi potranno usufruire di un parco macchine di ultima generazione e un’area accoglienza moderna con locali dedicati alla sola accettazione».

«Il Baluardo non è solo un punto di riferimento per la salute nella nostra città: è anche espressione di un’azienda che crede e investe su Genova. Se i cittadini possono infatti contare su una struttura di eccellenza, grazie all’impegno e a una storia di quasi 30 anni – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – l’investimento sulla nostra città va anche nella direzione di nuove assunzioni. La collaborazione tra sanità pubblica e privata diventa sempre più strategica per offrire al cittadino prestazioni di alto livello».