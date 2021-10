Il 21 ottobre dalle 9.30 alle 12 Start 4.0 e Stam presenteranno emGORA, la piattaforma che consente a imprese manifatturiere e software vendor di incrociare domanda e offerta, supportati da un’infrastruttura flessibile e interoperabile. Durante l’incontro la piattaforma verrà presentata attraverso user stories e dettagliandone il potenziale per quanto riguarda i progetti di innovazione digitale e l’accesso a finanziamenti europei.

L’evento è gratuito, in modalità ibrida, online e in presenza, presso la sede di Start 4.0, corso F.M. Perrone, 24 – 16152 Genova.

Per scaricare l’agenda dell’evento clicca qui

Per partecipare online clicca qui

Per partecipare in presenza invia una mail a giacomo.benedetti@start4-0.it, indicando come oggetto “Presentazione emGORA” e nome, cognome, azienda/ente. Sarà possibile accedere esibendo il green pass.

