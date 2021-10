Start 4.0 finanzia con 170mila euro il progetto A4S per lo sviluppo di due prototipi per la sicurezza degli addetti alla movimentazione di container.

Il progetto A4S-Awareness For Safety, finanziato da Start 4.0 nell’ambito del secondo bando per l’erogazione di contributi a progetti di ricerca industriale, è focalizzato sulla implementazione della sicurezza dei lavoratori che operano all’interno di contesti industriali critici e quindi esposti a potenziali rischi di varia natura. Il progetto, ideato da Siit-Distretto tecnologico ligure con importanti partner industriali liguri (Cetena, Gruppo Fos, Iroi, Smart Track) e il contributo accademico del Politecnico di Torino, propone una soluzione completa che permetta all’operatore in campo di essere dotato di device intelligenti.

Il progetto punta quindi alla realizzazione di un prototipo in cui il lavoratore, dotato di dispositivi indossabili e di strumenti di realtà virtuale, in costante collegamento con un sistema IT centrale, possa muoversi all’interno di uno specifico contesto operativo di rischio in modo più consapevole, più sicuro e più efficace.

Grazie alla disponibilità manifestata da Terminal Sech di Genova di supportare il progetto nel ruolo di end-user, rendendo disponibili la propria organizzazione e le proprie infrastrutture per le attività sul campo, sono stati identificati due use cases all’interno dei quali sviluppare i prototipi e dimostrarne le funzionalità nel contesto operativo del terminal, identificato come contesto molto rappresentativo di una realtà particolarmente complessa, nel quale calare le soluzioni progettate e valutarne sul campo l’effettivo impatto e gli eventuali margini migliorativi.

Nello specifico si andranno a sviluppare due prototipi per l’operatività in sicurezza degli addetti ai mezzi che movimentano i containers all’interno del terminal: “Smart Reach Stacker”, relativo alle soluzioni di anticollisione uomo-mezzo, identificazione automatica di persone e/o ostacoli che si trovano nel raggio operativo della macchina, allarmistica sulla condizione fisica degli addetti. Il secondo prototipo “Dangerous Goods Identication” supporta invece gli addetti, fornendo in modo automatico indicazioni sulle modalità di movimentazione e stoccaggio in funzione delle specifiche sostanze presenti.

Le tecnologie abilitanti alla base del progetto A4S sono numerose; fra queste: intelligenza artificiale, machine learning, internet of things, big data analytics, realtà virtuale e realtà aumentata, modellazione e simulazione, sensoristica indossabile.

Il progetto A4S, avviato a giugno 2021 e attualmente in pieno svolgimento, si concluderà come previsto a giugno 2022. In particolare nell’ultimo periodo, terminate le attività di studio e di progettazione, verranno approntati i due prototipi e verrà avviata una approfondita fase di verifica sul campo, seguendo un piano dettagliato di test da effettuare; i risultati conseguiti e le indicazioni che ne emergeranno, consentiranno alle aziende partecipanti di meglio valutare, nell’ottica di una auspicabile successiva fase di industrializzazione dei prototipi, il mercato potenziale, i costi di investimento e di produzione a regime, ovvero tutti gli elementi alla base di un business plan di sviluppo industriale.