Via libera dal Comune di Sarzana alla procedura per l’emanazione del bando relativo al progetto “Meglio a casa”, per la realizzazione di interventi per sostenere il rientro e la permanenza a domicilio, dopo il ricovero ospedaliero, di persone anziane o non autosufficienti o in condizioni di fragilità.

Lo stanziamento è di 193.187,87 euro, coperti da finanziamento regionale.

Fra i requisiti che verranno richiesti al soggetto aggiudicatario, e che saranno meglio specificati nel bando, c’è la messa a disposizione di assistenti familiari che dovranno essere in grado di svolgere una serie di compiti relativi all’assistenza, compreso l’eventuale disbrigo di pratiche burocratiche, nonché lo svolgimento della propria attività con riservatezza ed eticità; l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre individuare un coordinatore delle risorse umane e un assistente sociale quali soggetti referenti delle attività di progetto oltre a definire un elenco di assistenti familiari attivabili che dovranno essere disponibili al massimo entro 72 ore dalla dimissione dell’utente.

Nelle more dell’espletamento della procedura il servizio non subirà alcuna interruzione in quanto il Comune ha provveduto a prorogare la convenzione con l’associazione di promozione sociale Acli-La Spezia.