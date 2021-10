Il Comune di Sarzana ha stanziato complessivamente 230 mila euro a favore di famiglie, attività economiche e imprese, associazioni e centri sociali a sostegno del tessuto economico e sociale cittadino per superare la crisi legata alla pandemia.

Dopo gli atti esecutivi per l’erogazione di contributi a sostegno delle imprese per 60 mila euro, quelli destinati alle associazioni per le quali sono stati stanziati 10 mila euro e gli oltre 17 mila messi a disposizione dei centri sociali, l’amministrazione Ponzanelli ha approvato ed emanato il bando relativo alle misure assunte in favore della famiglie stanziando 50 mila euro.

Il Comune ha autorizzato l’erogazione di contributi alle famiglie che hanno subito una riduzione del reddito Isee di almeno il 10% nel 2020 rispetto al 2019 in conseguenza di licenziamento, mancata stipula di contratti stagionali e o altri rapporti di collaborazione rispetto al 2019, decesso a causa del Covid di componenti il nucleo familiare.

Fra i requisiti previsti nel bando per inoltrare domanda, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’ente o tramite pec entro e non oltre le 12 del 26 novembre, è previsto un Isee non superiore a 25 mila euro.

L’importo massimo del contributo erogabile riconosciuto a ciascun nucleo familiare è di 1000 euro e sarà riparametrato per consentire l’integrale soddisfazione delle richieste presentate privilegiando i nuclei familiari che hanno subito riduzioni del reddito Isee più consistenti.

Il Comune di Sarzana ha poi prorogato sino a 5 novembre i termini per la presentazione delle domande per ottenere il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, alzandolo fino a 300 euro per nucleo familiare.

È stato confermato lo stanziamento di 15 mila euro mentre sono stati rivisti i meccanismi di calcolo dei contributi che prevedono un importo massimo erogabile fino, appunto, a 300 euro prevedendo tre fasce di reddito: da zero a 6 mila euro è prevista l’erogazione del 100% del contributo che scende all’80% per Isee compreso tra 6 mila e 8.400 euro e arriva al 50% se l’Isee va da 8.400 euro a 10 mila euro.

Le domande ed entrambi i bandi sono disponibili e scaricabili dal sito dell’ente www.comunesarzana.gov.it nella sezione servizi sociali.