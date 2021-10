È stato aperto oggi, a Recco, il cantiere che prevede l’attivazione in via Roma (all’altezza del negozio Sbraccia) di un impianto semaforico a chiamata pedonale.

Il nuovo semaforo potrà essere messo in funzione dai pedoni tramite un pulsante di chiamata che farà scattare il rosso in entrambi i sensi di marcia, consentendo un attraversamento sicuro della strada. L’intervento ha un costo di circa 15 mila euro.

«Ringrazio il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega per questo intervento che rende più sicuro l’attraversamento pedonale in una zona molto frequentata della città e che contrasta la velocità delle auto − commenta il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo − Il semaforo sarà utile anche per ridurre sensibilmente la formazione delle code di auto che si formano lungo la strada in particolare nelle ore di punta».

Il Comune sta dedicando particolare attenzione alla mobilità pedonale: sono quattro gli impianti semaforici realizzati dall’amministrazione Gandolfo sui sette operativi in città.