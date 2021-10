Con lo spoglio a Savona ancora in corso, ecco nel frattempo tutti i sindaci eletti negli altri Comuni chiamati a eleggere il sindaco nella provincia.

Balestrino: Stefano Saturno (187 voti, 57,89% e 7 seggi) vince su Massimiliano Zunino (3 seggi). Votanti 53,38%.

Bergeggi: Maria Rebagliati (454 voti, 71,61% e 7 seggi) è sindaco a scapito di Alice Bianchini (3 seggi). Votanti 65,76%.

Borgio Verezzi: Renato Dacquino (707 voti, 62,40% e 7 seggi) prevale su Gabriele Murrighile (3 seggi). Votanti 55,87%.

Calice Ligure: Alessandro Comi (776 voti, 100% e 10 seggi). Votanti 47,87%.

Castelbianco: Franco Aurame (146 voti, 100%, 9 seggi). Votanti 56,27%.

Loano: Luca Lettieri (2.958 voti, 58,39%, 11 seggi) è sindaco. Per Giacomo Piccinini 5 seggi. Votanti 55,93%.

Nasino: Roberto De Andreis (87 voti, 100%, 10 seggi). Votanti 36,33%. In base ai dati ufficiosi pervenuti elezione valida per raggiungimento del quorum votanti del 40% calcolato detraendo dagli elettori quelli iscritti all’Aire che non hanno votato.

Spotorno: Mattia Fiorini (989 voti, 53,63%, 8 seggi) la spunta su Giancarlo Zunino (4 seggi). Votanti 59,10%.

Stella: Andrea Castellini (1.101 voti, 68,81%, 8 seggi) è sindaco. Per Roberto Cavicchini 4 seggi. Votanti 56,91%.

Stellanello: Claudio Cavallo (331 voti, 88,98% e 7 seggi) vince su Marco Ferriero (3 seggi). Votanti 54,31%.

Testico: Lucia Moscato (98 voti, 80,99% e 7 seggi) prevale su Paolo Zerbone (3 seggi). Votanti 82,24%.

Tovo San Giacomo: Alessandro Oddo (903 voti, 68,98% e 7 seggi) è sindaco. Iole Aicardi guadagna 3 seggi. Votanti 59,2%.

Varazze: Luigi Pierfederici (4.098 voti, 64,29% e 11 seggi) vince su Antonio Ghigliazza. Votanti 54,36%.