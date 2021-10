La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo Gianni Berrino, ha approvato la partecipazione della Liguria alla terza fase del Programma di cooperazione transfrontaliera europea Italia-Francia Alcotra 2014-2020 dei Piani Integrati territoriali (Piter) e i Piani Integrati Tematici (Pitem). Tra questi il Pitem Mito (Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio Alcotra) che individua l’Agenzia regionale di promozione turistica In Liguria e il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri come soggetti attuatori.

«Il progetto Pitem Mito Outdoor Off ha come obiettivo generale quello di sviluppare, organizzare e promuovere un prodotto turistico integrato, transfrontaliero e transregionale dedicato all’offerta outdoor − spiega l’assessore Berrino − A causa dell’emergenza sanitaria del Covid e delle inondazioni della tempesta Alex, nei mesi scorsi il Comitato di Sorveglianza ha deciso di prorogare il programma fino al 31 dicembre 2022, mentre il segretariato Congiunto Alcotra ha trasmesso le modalità di applicazione dei tassi forfettari basati sulla decisione di ricalcolare le misure delle percentuali».

«Rilevata quindi la disponibilità di risorse per interventi previsti a progetto per rafforzare gli interventi a supporto degli operatori, verificata la necessità di proseguire le attività progettuali e visto il perdurare delle emergenze, si è ritenuto opportuno − conclude Berrino − procedere all’approvazione di un addendum alla convenzione disciplinante i rapporti tra il Parco delle Alpi Liguri e la Regione per procedere con la realizzazione delle attività integrative segnalate dallo stesso Ente Parco».