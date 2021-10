Soppressione di alcune corse del servizio provinciale e qualche disagio a Genova. Lo rende noto Amt, sulla base delle segnalazioni preventive di assenza per mancanza di green pass ricevute dal personale.

Per oggi, primo giorno di obbligo di green pass sul luogo di lavoro, i disagi maggiori saranno sulle linee provinciali dell’azienda, con una soppressione stimata di meno del 10% del totale delle corse. Risultano, invece, garantiti i servizi per disabili, scuolabus e scolastici supplementari.

A Genova si prevede solo qualche irregolarità sulla frequenza.

La situazione è in via di assestamento e solo nella giornata di oggi, fa sapere la nota Amt, sarà possibile dimensionare più precisamente gli impatti sul servizio, anche in funzione delle assenze non preannunciate.

Clicca qui per consultare la previsione delle corse soppresse del servizio provinciale del 15 ottobre 2021