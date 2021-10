Nelle sedi della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile sono aperti i bandi di selezione per 4 nuovi corsi. Quattro corsi per altrettante figure, che saliranno a bordo delle navi da crociera e che rappresenteranno nuovi ingressi negli staff del settore cruise.

Fino al 20 ottobre prossimo è aperto il bando di selezione per il corso ITS da “Tecnico Multimediale”, e fino al 19 novembre è aperto il bando per “Children & Teen Animator”, rivolto a 20 partecipanti che andranno poi a lavorare a bordo delle navi da crociera per l’intrattenimento dei minori. Il corso avrà una durata complessiva di 390 ore suddivise in 374 ore di teoria/pratica e 16 ore di stage/affiancamento on the job.

Il nuovo corso per “Entertainment Technician”, con data di scadenza il prossimo 24 Novembre 2021, si propone di offrire le competenze necessarie per operare a bordo della nave da crociera all’interno del team tecnico del dipartimento Intrattenimento. C’è tempo invece fino al 15 dicembre per partecipare al bando di selezione del corso ITS “Pasticcere/Panettiere di Bordo”, rivolto a 22 partecipanti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso del Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore alberghiera o Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.