Sostegno all’innovazione e alle tecnologie legate all’economia del mare al centro di Nowtilus Investor Day, ieri al Village by Crédit Agricole Milano. Il Nowtilus Investor Day è uno dei due eventi conclusivi del progetto Nowtilus – Sea Innovation Hub, ovvero il primo percorso ligure, con centro nevralgico alla Spezia ma di respiro regionale e nazionale, dedicato proprio all’innovazione e alle tecnologie della blue economy. L’ultimo appuntamento sarà a Chiavari il prossimo 8 novembre con il “Club dei Partner Day”.

Il progetto è nato all’interno del Comitato Territoriale Liguria, l’organismo creato da Crédit Agricole Italia per supportare la crescita del territorio rafforzando l’interazione con i principali stakeholder. Nowtilus è promosso da Crédit Agricole Italia, Fondazione Carispezia, Wylab e Le Village by Crédit Agricole Milano.

Dopo la call for ideas dello scorso maggio e il programma di incubazione pensato per formare i talenti selezionati attraverso un percorso di business training, mentorship, tutorship, oltre che di workshop e di testimonianze, all’Investor Day sono stati presentati i progetti a una platea di potenziali investitori.

Le startup incubate e le migliori idee selezionate tra quelle che si sono candidate al programma hanno avuto l’occasione di presentarsi davanti a 40 investitori e stakeholder durante una sessione di pitch, seguita da un momento di Q&A e da un momento di networking finale.

Questi i progetti, tra startup incubate e migliori idee selezionate, che sono presentate agli investitori:

Dal programma di incubazione

Beinn, “Be part of a sustainable world” | Settore: sostenibilità ambientale

Immersea Liguria, “Making accessible the inaccessible” | Settore: tecnologie esponenziali VR e IR

H2 elm, “The future of power generation” | Settore: sistemi di propulsione per il settore navale

Per quello che riguarda invece idee e startup innovative:

BTR Simulators | Settore: simulatori e dispositivi di visualizzazione per la sicurezza

Ecomate SRL, “The ESG platform for every company” | Settore: fintech

Holiders, “La community di consulenti locali di viaggio!” | Settore: turismo, aggregatore metadata OTA, tour operator

Neurav | Settore: AI e software tech

Ogyre | Settore: abbigliamento e sostenibilità

Smart Letter of Credit GmbH (SmartLoC) | Settore: FIN-TECH e logistica