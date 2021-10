Sacchetti, bottiglie, tappi ma anche pneumatici, sedie e sdraio per la spiaggia: sono oltre 80 i chilogrammi di rifiuti raccolti, differenziati e correttamente smaltiti dai dipendenti Kruk Italia e dai volontari Plastic Free durante la passeggiata ecologica di domenica scorsa. Una goccia nel mare se si pensa che le concentrazioni più alte di rifiuti di plastica sul fondo marino si rilevano proprio nel Mar Ligure, (1.500 oggetti per ettaro) e che il 75% dei rifiuti trovati sulle spiagge in Liguria sono di plastica.

Il 10 ottobre, grazie a una pausa dal maltempo che ha impedito l’appuntamento del 26 settembre, la società di gestione del credito, che dal 2015 ha la sua sede operativa alla Spezia, si è mobilitata per la raccolta organizzata con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i propri lavoratori sulla pericolosità della plastica. Kruk Italia e la onlus, organizzando il lavoro in diverse squadre operatrici, hanno riqualificato lo scorcio da cartolina in prossimità del Fortino e delle Colline della Falconara di Lerici.

Il risultato è stato la rimozione dalla costa di un equivalente di oltre 80 Kg di plastica e un’energica attività di sensibilizzazione attraverso un gesto di civiltà collettiva.

Kruk Italia ha voluto supportare la raccolta di Lerici con la presenza, su base volontaria, dei suoi dipendenti, per rafforzare il suo legame al territorio spezzino, che ha visto la società più volte coinvolta in maniera diretta in attività benefiche a sostegno della comunità e del territorio.

La raccolta è stata patrocinata dal Comune di Lerici.